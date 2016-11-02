В 3-м сезоне сериала «Салем» Мэри Сибли отказывается верить, что ее сын действительно жив. Тем временем в городе того и гляди произойдет нечто ужасное, связанное с темной волей самого Сатаны. И жители, и ведьмы предчувствуют перемены. Теперь единственная надежда Салема выжить в поднявшемся аду – начать воскрешать своих мертвых. Мэри покидает комфортные объятия Олдена, полная решимости сделать все возможное, чтобы поставить зло на место. Но ее покаяние в предательстве приводит к опасным последствиям. Коттон узнает новости, переворачивающие все его взгляды на мир. Он вынужден совершить собственный экзорцизм.