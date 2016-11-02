Menu
Russian
Salem season 3

Season premiere 2 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Salem" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Салем» Мэри Сибли отказывается верить, что ее сын действительно жив. Тем временем в городе того и гляди произойдет нечто ужасное, связанное с темной волей самого Сатаны. И жители, и ведьмы предчувствуют перемены. Теперь единственная надежда Салема выжить в поднявшемся аду – начать воскрешать своих мертвых. Мэри покидает комфортные объятия Олдена, полная решимости сделать все возможное, чтобы поставить зло на место. Но ее покаяние в предательстве приводит к опасным последствиям. Коттон узнает новости, переворачивающие все его взгляды на мир. Он вынужден совершить собственный экзорцизм.

7.1 IMDb
"Salem" season 3 list of episodes. TV series release schedule
After the Fall
Season 3 Episode 1
2 November 2016
The Heart is a Devil
Season 3 Episode 2
9 November 2016
The Reckoning
Season 3 Episode 3
16 November 2016
Night's Black Agents
Season 3 Episode 4
30 November 2016
The Witch is Back
Season 3 Episode 5
7 December 2016
Wednesday's Child
Season 3 Episode 6
14 December 2016
The Man Who Was Thursday
Season 3 Episode 7
4 January 2017
Friday's Knights
Season 3 Episode 8
11 January 2017
Saturday Mourning
Season 3 Episode 9
18 January 2017
Black Sunday
Season 3 Episode 10
25 January 2017
