Salem 2014 - 2017 season 1

Salem 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Salem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Салем» в центре событий оказывается опытный немолодой военный Джон Олден, который возвращается с фронта в свой родной тихий городок. Но выясняется, что за годы его отсутствия Салем сильно изменился. Теперь здесь царит самая настоящая паника. Местные жители уверены, что среди добропорядочных католичек скрываются зловещие и жестокие ведьмы. Из-за их темных дел в городе рождаются мертвые младенцы, гибнет урожай и происходит всяческая чертовщина. Джон пытается вразумить горожан, пока сам не оказывается в центре жутких и необъяснимых событий. Под подозрением оказывается богатая вдова по имени Мэри.

7.1 IMDb
"Salem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Vow
Season 1 Episode 1
20 April 2014
The Stone Child
Season 1 Episode 2
27 April 2014
In Vain
Season 1 Episode 3
4 May 2014
Survivors
Season 1 Episode 4
11 May 2014
Lies
Season 1 Episode 5
18 May 2014
The Red Rose and the Briar
Season 1 Episode 6
25 May 2014
Our Own Private America
Season 1 Episode 7
1 June 2014
Departures
Season 1 Episode 8
8 June 2014
Children, Be Afraid
Season 1 Episode 9
15 June 2014
The House of Pain
Season 1 Episode 10
22 June 2014
Cat and Mouse
Season 1 Episode 11
29 June 2014
Ashes, Ashes
Season 1 Episode 12
6 July 2014
All Fall Down
Season 1 Episode 13
13 July 2014
