В 1-м сезоне сериала «Салем» в центре событий оказывается опытный немолодой военный Джон Олден, который возвращается с фронта в свой родной тихий городок. Но выясняется, что за годы его отсутствия Салем сильно изменился. Теперь здесь царит самая настоящая паника. Местные жители уверены, что среди добропорядочных католичек скрываются зловещие и жестокие ведьмы. Из-за их темных дел в городе рождаются мертвые младенцы, гибнет урожай и происходит всяческая чертовщина. Джон пытается вразумить горожан, пока сам не оказывается в центре жутких и необъяснимых событий. Под подозрением оказывается богатая вдова по имени Мэри.