Во 2-м сезоне сериала «Салем» город полностью находится во власти ковена. Верховная ведьма Салема Мэри Сибли сталкивается как с внешними, так и с внутренними вызовами своей власти. Молодая последовательница Энн входит в пору зрелости и силы, грозя свергнуть свою наставницу. Кроме того, ее мучительница, графиня Марбург, прибывает прямиком в Салем, чтобы начать устанавливать свои порядки. Джон Олден также решается на возвращение в родной город. Теперь он знает о ведьмах куда больше, а значит, готов столкнуться с Мэри лицом к лицу. Однако его доброе и любящее сердце отказывается верить тому, что говорят глаза.