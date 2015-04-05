Menu
Salem 2014 - 2017 season 2

Salem season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Salem Seasons Season 2

Salem 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Salem" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Салем» город полностью находится во власти ковена. Верховная ведьма Салема Мэри Сибли сталкивается как с внешними, так и с внутренними вызовами своей власти. Молодая последовательница Энн входит в пору зрелости и силы, грозя свергнуть свою наставницу. Кроме того, ее мучительница, графиня Марбург, прибывает прямиком в Салем, чтобы начать устанавливать свои порядки. Джон Олден также решается на возвращение в родной город. Теперь он знает о ведьмах куда больше, а значит, готов столкнуться с Мэри лицом к лицу. Однако его доброе и любящее сердце отказывается верить тому, что говорят глаза.

"Salem" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Cry Havoc
Season 2 Episode 1
5 April 2015
Blood Kiss
Season 2 Episode 2
12 April 2015
From Within
Season 2 Episode 3
19 April 2015
Book of Shadows
Season 2 Episode 4
26 April 2015
The Wine Dark Sea
Season 2 Episode 5
3 May 2015
Ill Met by Moonlight
Season 2 Episode 6
10 May 2015
The Beckoning Fair One
Season 2 Episode 7
17 May 2015
Dead Birds
Season 2 Episode 8
24 May 2015
Wages of Sin
Season 2 Episode 9
31 May 2015
Til Death Do Us Part
Season 2 Episode 10
7 June 2015
On Earth as in Hell
Season 2 Episode 11
14 June 2015
Midnight Never Come
Season 2 Episode 12
21 June 2015
The Witching Hour
Season 2 Episode 13
28 June 2015
