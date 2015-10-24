Menu
Da Vinci's Demons 2013 - 2015, season 3

Season premiere 24 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Da Vinci's Demons" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» турки наступают на итальянские земли. Леонардо и его союзники вынуждены отступить, когда Османская империя штурмует город Отранто. Но благородный гений отказывается уходить в безопасное место, не защитив выживших соотечественников. Он придумывает план спасения людей из оккупированного города. Папа Сикст продолжает собирать армию для своего Крестового похода. Кларисса ведет безуспешные поиски Карло. Ванесса должна помочь решить судьбу Флоренции. Тем временем в городе происходит ужасающее убийство, которое может раскрыть тайный заговор.

7.9 IMDb
Semper Infidelis
Season 3 Episode 1
24 October 2015
Abbadon
Season 3 Episode 2
24 October 2015
Modus Operandi
Season 3 Episode 3
24 October 2015
The Labrys
Season 3 Episode 4
24 October 2015
Anima Venator
Season 3 Episode 5
24 October 2015
Liberum Arbitrium
Season 3 Episode 6
24 October 2015
Alis Volat Proplis
Season 3 Episode 7
24 October 2015
La Confessione Della Machina
Season 3 Episode 8
24 October 2015
Angelus Iratissimus
Season 3 Episode 9
24 October 2015
Ira Deorum
Season 3 Episode 10
24 October 2015
TV series release schedule
