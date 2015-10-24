В 3-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» турки наступают на итальянские земли. Леонардо и его союзники вынуждены отступить, когда Османская империя штурмует город Отранто. Но благородный гений отказывается уходить в безопасное место, не защитив выживших соотечественников. Он придумывает план спасения людей из оккупированного города. Папа Сикст продолжает собирать армию для своего Крестового похода. Кларисса ведет безуспешные поиски Карло. Ванесса должна помочь решить судьбу Флоренции. Тем временем в городе происходит ужасающее убийство, которое может раскрыть тайный заговор.