В 1-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» в доме небогатой и незнатной женщины рождается незаконнорожденный сын – отпрыск влиятельного именитого человека. Сам факт появления Леонардо определяет его судьбу на годы вперед. Всю свою жизнь он вынужден за что-то бороться – за признание своего отца, за правоту своих убеждений и за будущее науки и искусства. Герой оказывается во враждебном и страшном мире, где место здравого смысла занимает фанатичная религия, а законы диктует не тот, кто прав, а тот, у кого больше денег и влияния. Несмотря на все преграды, он воплощает в жизнь все свои чрезмерно инновационные идеи.