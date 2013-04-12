Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Da Vinci's Demons 2013 - 2015 season 1

Da Vinci's Demons season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Da Vinci's Demons Seasons Season 1

Da Vinci's Demons 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Da Vinci's Demons" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» в доме небогатой и незнатной женщины рождается незаконнорожденный сын – отпрыск влиятельного именитого человека. Сам факт появления Леонардо определяет его судьбу на годы вперед. Всю свою жизнь он вынужден за что-то бороться – за признание своего отца, за правоту своих убеждений и за будущее науки и искусства. Герой оказывается во враждебном и страшном мире, где место здравого смысла занимает фанатичная религия, а законы диктует не тот, кто прав, а тот, у кого больше денег и влияния. Несмотря на все преграды, он воплощает в жизнь все свои чрезмерно инновационные идеи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Da Vinci's Demons" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Hanged Man
Season 1 Episode 1
12 April 2013
The Serpent
Season 1 Episode 2
19 April 2013
The Prisoner
Season 1 Episode 3
26 April 2013
The Magician
Season 1 Episode 4
3 May 2013
The Tower
Season 1 Episode 5
10 May 2013
The Devil
Season 1 Episode 6
17 May 2013
The Hierophant
Season 1 Episode 7
31 May 2013
The Lovers
Season 1 Episode 8
7 June 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more