Da Vinci's Demons 2013 - 2015 season 2

Da Vinci's Demons season 2 poster
Da Vinci's Demons

Da Vinci's Demons 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Da Vinci's Demons" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» Флоренция погружается в хаос гражданской войны. Семейство Пацци восстает против своих законных правителей – династии Медичи. Гений Леонардо Да Винчи и его покровитель Лоренцо Великолепный вместе пытаются спастись от войск Риарио. Правителю удается вернуться во дворец, но это стоит ему и Да Винчи немалых жертв. Папа Сикст отлучает Флоренцию от церкви. Лукреция придумывает план, как повидаться со своим заключенным отцом. Войско Медичи пытается захватить корабль герцога Альфонсо. Тем временем Лоренцо невольно оказывается втянутым в игры Ферранте.

"Da Vinci's Demons" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Blood of Man
Season 2 Episode 1
22 March 2014
The Blood of Brothers
Season 2 Episode 2
29 March 2014
The Voyage of the Damned
Season 2 Episode 3
5 April 2014
The Ends of the Earth
Season 2 Episode 4
12 April 2014
The Sun and the Moon
Season 2 Episode 5
19 April 2014
The Rope of the Dead
Season 2 Episode 6
26 April 2014
The Vault of Heaven
Season 2 Episode 7
3 May 2014
The Fall From Heaven
Season 2 Episode 8
10 May 2014
The Enemies of Man
Season 2 Episode 9
17 May 2014
The Sins of Daedalus
Season 2 Episode 10
31 May 2014
