Во 2-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» Флоренция погружается в хаос гражданской войны. Семейство Пацци восстает против своих законных правителей – династии Медичи. Гений Леонардо Да Винчи и его покровитель Лоренцо Великолепный вместе пытаются спастись от войск Риарио. Правителю удается вернуться во дворец, но это стоит ему и Да Винчи немалых жертв. Папа Сикст отлучает Флоренцию от церкви. Лукреция придумывает план, как повидаться со своим заключенным отцом. Войско Медичи пытается захватить корабль герцога Альфонсо. Тем временем Лоренцо невольно оказывается втянутым в игры Ферранте.