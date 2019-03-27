Menu
Russian
Sluga narodu 2015 - 2019, season 3

Sluga narodu season 3 poster
Слуга народу 16+
Title Сезон 3
Season premiere 27 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 15 minutes
В 3-м сезоне сериала «Слуга народа» выстраданные Василием Голобородько реформы с треском проваливаются, и вчерашний президент оказывается за решеткой. К инаугурации готовится его идейный конкурент и заклятый враг Суриков. Голобородько оказывается перед непростым выбором. Он должен или написать своему «преемнику» слезливое письмо с извинениями, умоляя его о помиловании, или остаться в тюрьме до конца своих дней. Карасюк также загнан в угол: его лишают депутатской неприкосновенности, выдавая этот удар за борьбу с коррупцией. Тем временем реальная коррупция и прочая преступность буквально поглощает страну.

0.0
7.3 IMDb
"Sluga narodu" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Серия 49
Season 3 Episode 1
27 March 2019
Серия 50
Season 3 Episode 2
27 March 2019
Серия 51
Season 3 Episode 3
28 March 2019
