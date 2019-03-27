В 3-м сезоне сериала «Слуга народа» выстраданные Василием Голобородько реформы с треском проваливаются, и вчерашний президент оказывается за решеткой. К инаугурации готовится его идейный конкурент и заклятый враг Суриков. Голобородько оказывается перед непростым выбором. Он должен или написать своему «преемнику» слезливое письмо с извинениями, умоляя его о помиловании, или остаться в тюрьме до конца своих дней. Карасюк также загнан в угол: его лишают депутатской неприкосновенности, выдавая этот удар за борьбу с коррупцией. Тем временем реальная коррупция и прочая преступность буквально поглощает страну.