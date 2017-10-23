Во 2-м сезоне сериала «Слуга народа» новоявленный президент Василий Голобородько сталкивается с первыми серьезными проблемами в мире власть имущих. Свое кресло герой занимает уже шесть месяцев, но ситуация в стране за это время лучше не становится. Цены растут, зато кредит доверия народному избраннику стремительно падает. Он надеется занять у Международного валютного фонда несколько миллиардов, однако Верховная Рада блокирует голосование, так как у заседающих в ней олигархов есть свои тайные интересы. У Василия остается один выход – искать понимания и поддержки среди обычных людей.