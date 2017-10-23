Menu
Sluga narodu 2015 - 2019 season 2

Слуга народу 16+
Title Сезон 2
Season premiere 23 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Sluga narodu" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Слуга народа» новоявленный президент Василий Голобородько сталкивается с первыми серьезными проблемами в мире власть имущих. Свое кресло герой занимает уже шесть месяцев, но ситуация в стране за это время лучше не становится. Цены растут, зато кредит доверия народному избраннику стремительно падает. Он надеется занять у Международного валютного фонда несколько миллиардов, однако Верховная Рада блокирует голосование, так как у заседающих в ней олигархов есть свои тайные интересы. У Василия остается один выход – искать понимания и поддержки среди обычных людей.

7.3 IMDb
"Sluga narodu" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Серия 25
Season 2 Episode 1
23 October 2017
Серия 26
Season 2 Episode 2
23 October 2017
Серия 27
Season 2 Episode 3
24 October 2017
Серия 28
Season 2 Episode 4
24 October 2017
Серия 29
Season 2 Episode 5
25 October 2017
Серия 30
Season 2 Episode 6
25 October 2017
Серия 31
Season 2 Episode 7
26 October 2017
Серия 32
Season 2 Episode 8
26 October 2017
Серия 33
Season 2 Episode 9
30 October 2017
Серия 34
Season 2 Episode 10
30 October 2017
Серия 35
Season 2 Episode 11
31 October 2017
Серия 36
Season 2 Episode 12
31 October 2017
Серия 37
Season 2 Episode 13
1 November 2017
Серия 38
Season 2 Episode 14
1 November 2017
Серия 39
Season 2 Episode 15
2 November 2017
Серия 40
Season 2 Episode 16
2 November 2017
Серия 41
Season 2 Episode 17
6 November 2017
Серия 42
Season 2 Episode 18
7 November 2017
Серия 43
Season 2 Episode 19
8 November 2017
Серия 44
Season 2 Episode 20
9 November 2017
Серия 45
Season 2 Episode 21
13 November 2017
Серия 46
Season 2 Episode 22
14 November 2017
Серия 47
Season 2 Episode 23
15 November 2017
Серия 48
Season 2 Episode 24
16 November 2017
