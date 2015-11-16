В 1 сезоне сериала «Слуга народа» в стране приближается знаменательный день – президентские выборы. Мало кто верит, что мнение людей действительно отразится на итоге голосования, однако идеалист Василий Голобородько решает испытать судьбу и выдвигает на выборы собственную кандидатуру. Он не политик и даже не бизнесмен, а обычный учитель истории из общеобразовательной школы, поэтому конкуренты не воспринимают его всерьез… а зря! Ведь именно за такого понятного, честного и близкого к народу человека большинство жителей мечтает отдать свои голоса. Но сможет ли Вася управлять целой страной? После школьного класса – легко!