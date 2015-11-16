Menu
Russian
Sluga narodu 2015 - 2019 season 1

Слуга народу 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Sluga narodu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Слуга народа» в стране приближается знаменательный день – президентские выборы. Мало кто верит, что мнение людей действительно отразится на итоге голосования, однако идеалист Василий Голобородько решает испытать судьбу и выдвигает на выборы собственную кандидатуру. Он не политик и даже не бизнесмен, а обычный учитель истории из общеобразовательной школы, поэтому конкуренты не воспринимают его всерьез… а зря! Ведь именно за такого понятного, честного и близкого к народу человека большинство жителей мечтает отдать свои голоса. Но сможет ли Вася управлять целой страной? После школьного класса – легко!

7.3 IMDb
"Sluga narodu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 1 Episode 1
16 November 2015
Серия 02
Season 1 Episode 2
16 November 2015
Серия 03
Season 1 Episode 3
17 November 2015
Серия 04
Season 1 Episode 4
17 November 2015
Серия 05
Season 1 Episode 5
18 November 2015
Серия 06
Season 1 Episode 6
18 November 2015
Серия 07
Season 1 Episode 7
19 November 2015
Серия 08
Season 1 Episode 8
19 November 2015
Серия 09
Season 1 Episode 9
23 November 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 November 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
24 November 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 November 2015
Серия 13
Season 1 Episode 13
25 November 2015
Серия 14
Season 1 Episode 14
25 November 2015
Серия 15
Season 1 Episode 15
26 November 2015
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 November 2015
Серия 17
Season 1 Episode 17
30 November 2015
Серия 18
Season 1 Episode 18
1 December 2015
Серия 19
Season 1 Episode 19
2 December 2015
Серия 20
Season 1 Episode 20
3 December 2015
Серия 21
Season 1 Episode 21
7 December 2015
Серия 22
Season 1 Episode 22
8 December 2015
Серия 23
Season 1 Episode 23
9 December 2015
Серия 24
Season 1 Episode 24
9 December 2015
