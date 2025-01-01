Menu
The Young Indiana Jones Chronicles 1992 - 1996 season 1

The Young Indiana Jones Chronicles season 1 poster
The Young Indiana Jones Chronicles 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 March 1992
Production year 1992
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute
"The Young Indiana Jones Chronicles" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» знаменитый на весь мир путешественник уходит на покой и воспитывает двоих юных сыновей. В свободное время он рассказывает мальчикам удивительные истории из своего детства и юности. Приключения начинаются в 1908 году, когда маленький Инди отправляется вместе со своим отцом Генри Джонсом – старшим и наставницей Хелен Сеймур в Каир. Пока папа читает лекции в местном университете, мальчик участвует в археологических раскопках и влюбляется в загадочный жаркий Египет. Впереди его ждут также Россия, Испания, Кения, Франция, Марокко, Индия, Китай и Англия, где он встретит первую любовь.

7.3 IMDb
"The Young Indiana Jones Chronicles" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The Curse of the Jackal, Egypt 1908
Season 1 Episode 1
4 March 1992
The Curse of the Jackal, Mexico, March 1916
Season 1 Episode 2
11 March 1992
London, May 1916
Season 1 Episode 3
18 March 1992
British East Africa, September 1909
Season 1 Episode 4
25 March 1992
Verdun, September 1916
Season 1 Episode 5
1 April 1992
German East Africa, December 1916
Season 1 Episode 6
8 April 1992
Congo, January 1917
Season 1 Episode 7
8 April 1992
