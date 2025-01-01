В 1-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» знаменитый на весь мир путешественник уходит на покой и воспитывает двоих юных сыновей. В свободное время он рассказывает мальчикам удивительные истории из своего детства и юности. Приключения начинаются в 1908 году, когда маленький Инди отправляется вместе со своим отцом Генри Джонсом – старшим и наставницей Хелен Сеймур в Каир. Пока папа читает лекции в местном университете, мальчик участвует в археологических раскопках и влюбляется в загадочный жаркий Египет. Впереди его ждут также Россия, Испания, Кения, Франция, Марокко, Индия, Китай и Англия, где он встретит первую любовь.