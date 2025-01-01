Menu
The Young Indiana Jones Chronicles 1992 - 1996 season 2

The Young Indiana Jones Chronicles season 2 poster
The Young Indiana Jones Chronicles 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 September 1992
Production year 1992
Number of episodes 25
Runtime 17 hours 55 minutes
"The Young Indiana Jones Chronicles" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» герой продолжает рассказывать о различных эпизодах из своего прошлого. События первой истории разворачиваются в годы Великой войны. Юный Индиана Джонс служит шпионом в бельгийской армии под псевдонимом Анри Дефанс. Он должен благополучно сопроводить двух австрийских принцев к их семье, чтобы их страна начала переговоры о сепаратном мире и лишила Германию ее самого сильного союзника. После того как почти весь его отряд уничтожает неприятель во время боя во Фландрии, капрал остается командовать жалкими остатками 9-го бельгийского пехотного полка.

7.3 IMDb
Austria, March 1917
Season 2 Episode 1
21 September 1992
Somme, Early August 1916
Season 2 Episode 2
28 September 1992
Germany, Mid-August 1916
Season 2 Episode 3
5 October 1992
Barcelona, May 1917
Season 2 Episode 4
12 October 1992
The Mystery of the Blues, Chicago, April 1920
Season 2 Episode 5
13 March 1993
The Mystery of the Blues, Chicago, May 1920
Season 2 Episode 6
20 March 1993
Princeton, February 1916
Season 2 Episode 7
27 March 1993
Petrograd, July 1917
Season 2 Episode 8
3 April 1993
The Scandal of 1920, New York, June 1920
Season 2 Episode 9
10 April 1993
The Scandal of 1920, New York, July 1920
Season 2 Episode 10
17 April 1993
Vienna, November 1908
Season 2 Episode 11
5 June 1993
Northern Italy, June 1918
Season 2 Episode 12
12 June 1993
The Phantom Train of Doom (1)
Season 2 Episode 13
19 June 1993
The Phantom Train of Doom (2)
Season 2 Episode 14
26 June 1993
Ireland, April 1916
Season 2 Episode 15
3 July 1993
Paris, September 1908
Season 2 Episode 16
10 July 1993
Peking, March 1910
Season 2 Episode 17
17 July 1993
Benares, January 1910
Season 2 Episode 18
24 July 1993
Paris, October 1916
Season 2 Episode 19
TBA
Istanbul, September 1918
Season 2 Episode 20
TBA
Paris, May 1919
Season 2 Episode 21
TBA
Prague, August 1917
Season 2 Episode 22
TBA
Florence, May 1908
Season 2 Episode 23
TBA
Palestine, October 1917
Season 2 Episode 24
TBA
Transylvania, January 1918
Season 2 Episode 25
TBA
