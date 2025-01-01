Во 2-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» герой продолжает рассказывать о различных эпизодах из своего прошлого. События первой истории разворачиваются в годы Великой войны. Юный Индиана Джонс служит шпионом в бельгийской армии под псевдонимом Анри Дефанс. Он должен благополучно сопроводить двух австрийских принцев к их семье, чтобы их страна начала переговоры о сепаратном мире и лишила Германию ее самого сильного союзника. После того как почти весь его отряд уничтожает неприятель во время боя во Фландрии, капрал остается командовать жалкими остатками 9-го бельгийского пехотного полка.