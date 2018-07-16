В 1-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» журналист Анупам Чоби берет интервью у Санни Леоне – одной из самых популярных современных киноактрис в Индии. Сейчас Каранджит, более известная на весь мир как Санни, – главная знаменитость Болливуда, но в нулевые годы в ее биографии был и менее приглядный эпизод. Девушка была звездой порнофильмов и снималась в весьма откровенных лесбийских сценах. Корреспондент пытается зацепить актрису навязчивыми вопросами о ее скандальном прошлом, но выясняется, что Санни не стесняется своей натуры. Она начинает повествование с самых ранних лет своей истории.