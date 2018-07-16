Menu
Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 2018 - 2019 season 1

Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 18+
Season premiere 16 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» журналист Анупам Чоби берет интервью у Санни Леоне – одной из самых популярных современных киноактрис в Индии. Сейчас Каранджит, более известная на весь мир как Санни, – главная знаменитость Болливуда, но в нулевые годы в ее биографии был и менее приглядный эпизод. Девушка была звездой порнофильмов и снималась в весьма откровенных лесбийских сценах. Корреспондент пытается зацепить актрису навязчивыми вопросами о ее скандальном прошлом, но выясняется, что Санни не стесняется своей натуры. Она начинает повествование с самых ранних лет своей истории.

7.1 IMDb
"Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Talking Tough
Season 1 Episode 1
16 July 2018
City of No Angels
Season 1 Episode 2
16 July 2018
Virgin Mary
Season 1 Episode 3
16 July 2018
Taking the Plunge
Season 1 Episode 4
16 July 2018
Birth of Sunny Leone
Season 1 Episode 5
16 July 2018
The Devil Wears Nothing
Season 1 Episode 6
16 July 2018
As Bad As It Gets
Season 1 Episode 7
16 July 2018
Love at First Sight
Season 1 Episode 8
16 July 2018
The Black Sheep
Season 1 Episode 9
16 July 2018
A New Chapter Begins
Season 1 Episode 10
16 July 2018
TV series release schedule
