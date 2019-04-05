Menu
Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 2018 - 2019, season 3

Season premiere 5 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 40 minutes
"Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» Джаспал Сингх Вохра заводит новые отношения вскоре после смерти Балвант и делится этой новостью со своими детьми. Разочарованная в своем отце, Санни ввязывается в драку с шеф-поваром отеля, но вместо судебного разбирательства неожиданно получает предложение о работе. Девушка начинает сниматься в фильмах для взрослых компании Vivid в паре исключительно с Дэниелом. Параллельно Каранджит решает наладить старые связи. Как только контракт подходит к концу, она открывает собственное кинопроизводство и достигает больших высот.

"Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Born to be a Chef!
Season 3 Episode 1
5 April 2019
Princess Finds Her Prince
Season 3 Episode 2
5 April 2019
It's Time to Grow Big! 
Season 3 Episode 3
5 April 2019
Flight to India
Season 3 Episode 4
5 April 2019
