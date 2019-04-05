В 3-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» Джаспал Сингх Вохра заводит новые отношения вскоре после смерти Балвант и делится этой новостью со своими детьми. Разочарованная в своем отце, Санни ввязывается в драку с шеф-поваром отеля, но вместо судебного разбирательства неожиданно получает предложение о работе. Девушка начинает сниматься в фильмах для взрослых компании Vivid в паре исключительно с Дэниелом. Параллельно Каранджит решает наладить старые связи. Как только контракт подходит к концу, она открывает собственное кинопроизводство и достигает больших высот.