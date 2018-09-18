Menu
Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 2018 - 2019 season 2

Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone season 2 poster
Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone

Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» восходящая звезда подписывает первый серьезный контракт. Сразу после этого она получает неоднозначное предложение от Нейта. Тем временем в США проходят президентские выборы 2004 года, и разные политические позиции вновь стравливают Каранджит и ее мать Балвант. Между женщинами происходит серьезный раскол. Джордж Буш планирует запретить порнографию, что очень радует Балвант. Она снова прикладывается к бутылке, что приводит к катастрофическим последствиям. Каранджит решает расширить свой бизнес и ищет новое применение своему актерскому таланту.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.1 IMDb
"Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Beat around the Bush
Season 2 Episode 1
18 September 2018
Guilty of Doing It our way
Season 2 Episode 2
18 September 2018
Is It Happily Ever After?
Season 2 Episode 3
18 September 2018
The Princess and The Frogs
Season 2 Episode 4
18 September 2018
The Last Wish!
Season 2 Episode 5
18 September 2018
Time to Say Goodbye
Season 2 Episode 6
18 September 2018
TV series release schedule
