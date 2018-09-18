Во 2-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» восходящая звезда подписывает первый серьезный контракт. Сразу после этого она получает неоднозначное предложение от Нейта. Тем временем в США проходят президентские выборы 2004 года, и разные политические позиции вновь стравливают Каранджит и ее мать Балвант. Между женщинами происходит серьезный раскол. Джордж Буш планирует запретить порнографию, что очень радует Балвант. Она снова прикладывается к бутылке, что приводит к катастрофическим последствиям. Каранджит решает расширить свой бизнес и ищет новое применение своему актерскому таланту.