My Life Is Murder 2019 - 2025 season 1

My Life Is Murder season 1 poster
My Life Is Murder
Season premiere 17 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"My Life Is Murder" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» бывшего детектива Алексу Кроу снова пытается привлечь к расследованию преступлений ее друг и коллега. Он просит ее помочь в деле, связанном со смертью женщины, упавшей с балкона. Затем в австралийском городе мужчину находят застреленным в номере мотеля. Дверь была заперта на цепь изнутри. Кто-то лишил его жизни и исчез, однако для следователей остается загадкой, как преступник ушел из закрытого изнутри номера. Участие в велозабегах — это отличная возможность наладить связи и обзавестись друзьями. Однако ситуация накаляется, когда во время утренней прогулки погибает человек.

0.0
7.5 IMDb
"My Life Is Murder" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Boyfriend Experience
Season 1 Episode 1
17 July 2019
The Locked Room
Season 1 Episode 2
24 July 2019
Lividity in Lycra
Season 1 Episode 3
31 July 2019
Can't Stand the Heat
Season 1 Episode 4
7 August 2019
Feet of Clay
Season 1 Episode 5
14 August 2019
Another Bloody Podcast
Season 1 Episode 6
21 August 2019
Old School
Season 1 Episode 7
28 August 2019
Remains to Be Seen
Season 1 Episode 8
4 September 2019
Fake Empire
Season 1 Episode 9
11 September 2019
Mirror Mirror
Season 1 Episode 10
18 September 2019
