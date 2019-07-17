В 1-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» бывшего детектива Алексу Кроу снова пытается привлечь к расследованию преступлений ее друг и коллега. Он просит ее помочь в деле, связанном со смертью женщины, упавшей с балкона. Затем в австралийском городе мужчину находят застреленным в номере мотеля. Дверь была заперта на цепь изнутри. Кто-то лишил его жизни и исчез, однако для следователей остается загадкой, как преступник ушел из закрытого изнутри номера. Участие в велозабегах — это отличная возможность наладить связи и обзавестись друзьями. Однако ситуация накаляется, когда во время утренней прогулки погибает человек.