В 3-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» Алекса расследует дело о гибели молодого преподавателя, который работал в танго-клубе. Реальность оказывается еще необычнее вымысла, когда писателя криминального романа обнаружили мертвым. Алекса хочет доказать невиновность чистокровного скакуна, которого считают виновным в смерти наездника на конном заводе. Затем Алекса расследует убийство в престижном поселке для престарелых, где спокойная жизнь — последнее, чего хотят жители. Когда любитель рождественских огней Пэдди падает с крыши, Алекса понимает, что разгадывает тайну, столь же сложную и запутанную, как и любимые гирлянды Пэдди.