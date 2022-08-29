Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

My Life Is Murder 2019 - 2025 season 3

My Life Is Murder season 3 poster
Kinoafisha TV Shows My Life Is Murder Seasons Season 3

My Life Is Murder
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"My Life Is Murder" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» Алекса расследует дело о гибели молодого преподавателя, который работал в танго-клубе. Реальность оказывается еще необычнее вымысла, когда писателя криминального романа обнаружили мертвым. Алекса хочет доказать невиновность чистокровного скакуна, которого считают виновным в смерти наездника на конном заводе. Затем Алекса расследует убийство в престижном поселке для престарелых, где спокойная жизнь — последнее, чего хотят жители. Когда любитель рождественских огней Пэдди падает с крыши, Алекса понимает, что разгадывает тайну, столь же сложную и запутанную, как и любимые гирлянды Пэдди.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.5 IMDb
Write review
"My Life Is Murder" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
It Takes Two
Season 3 Episode 1
29 August 2022
Nothing Concrete
Season 3 Episode 2
5 September 2022
Bloodlines
Season 3 Episode 3
12 September 2022
The Village
Season 3 Episode 4
26 September 2022
Silent Lights
Season 3 Episode 5
3 October 2022
Bride to Bee
Season 3 Episode 6
10 October 2022
Breaking Bread
Season 3 Episode 7
17 October 2022
Gaslight Sonata
Season 3 Episode 8
24 October 2022
Staying Mum
Season 3 Episode 9
31 October 2022
Rising Angel
Season 3 Episode 10
1 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more