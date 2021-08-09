Во 2-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» женщина совершает роковой выстрел возле гавани Окленда. Расследование принимает неожиданный оборот, когда за дело берется следователь Алекса Кроу. Следующее дело, за которое принимается главная героиня, связано с гибелью чемпиона по серфингу. Во время расследования Алекса возвращается к своему детскому убежищу. Частная жизнь Алексы и ее работа пересекаются, когда она принимается за дело о гибели весьма успешного трансвестита. Затем Алекса расследует смерть куратора музея и понимает, что это дело имеет к ней непосредственное отношение.