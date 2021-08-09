Menu
My Life Is Murder 2019 - 2025 season 2

Season premiere 9 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"My Life Is Murder" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» женщина совершает роковой выстрел возле гавани Окленда. Расследование принимает неожиданный оборот, когда за дело берется следователь Алекса Кроу. Следующее дело, за которое принимается главная героиня, связано с гибелью чемпиона по серфингу. Во время расследования Алекса возвращается к своему детскому убежищу. Частная жизнь Алексы и ее работа пересекаются, когда она принимается за дело о гибели весьма успешного трансвестита. Затем Алекса расследует смерть куратора музея и понимает, что это дело имеет к ней непосредственное отношение.

7.5 IMDb
"My Life Is Murder" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Call of the Wild
Season 2 Episode 1
9 August 2021
Oceans Apart
Season 2 Episode 2
16 August 2021
All That Glitters
Season 2 Episode 3
23 August 2021
Look Don't Touch
Season 2 Episode 4
30 August 2021
Crushed Dreams
Season 2 Episode 5
6 September 2021
Sleep No More
Season 2 Episode 6
20 September 2021
All the Better to See You
Season 2 Episode 7
27 September 2021
Hidden Gems
Season 2 Episode 8
4 October 2021
Wild Life
Season 2 Episode 9
11 October 2021
Pleasure and Pain
Season 2 Episode 10
18 October 2021
