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Постер к 1-му сезону сериала Моя жизнь - убийство
Киноафиша Сериалы Моя жизнь - убийство Сезоны Сезон 1

My Life Is Murder
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя жизнь - убийство»

В 1-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» бывшего детектива Алексу Кроу снова пытается привлечь к расследованию преступлений ее друг и коллега. Он просит ее помочь в деле, связанном со смертью женщины, упавшей с балкона. Затем в австралийском городе мужчину находят застреленным в номере мотеля. Дверь была заперта на цепь изнутри. Кто-то лишил его жизни и исчез, однако для следователей остается загадкой, как преступник ушел из закрытого изнутри номера. Участие в велозабегах — это отличная возможность наладить связи и обзавестись друзьями. Однако ситуация накаляется, когда во время утренней прогулки погибает человек.

Список серий 1-го сезона сериала «Моя жизнь - убийство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Опыт бойфренда The Boyfriend Experience
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2019
Запертая комната The Locked Room
Сезон 1 Серия 2
24 июля 2019
Синюшность в лайкре Lividity in Lycra
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2019
Терпеть не могу жару Can't Stand the Heat
Сезон 1 Серия 4
7 августа 2019
Ноги из глины Feet of Clay
Сезон 1 Серия 5
14 августа 2019
Еще один кровавый подкаст Another Bloody Podcast
Сезон 1 Серия 6
21 августа 2019
Старая школа Old School
Сезон 1 Серия 7
28 августа 2019
Остается увидеть Remains to Be Seen
Сезон 1 Серия 8
4 сентября 2019
Фальшивая империя Fake Empire
Сезон 1 Серия 9
11 сентября 2019
Зеркало Зеркало Mirror Mirror
Сезон 1 Серия 10
18 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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