В 3-м сезоне шоу «Пол – это лава!», вышедшем на Netflix, примут участие несколько команд, которым предстоит пройти нелегкое испытание. Они окажутся в помещении, заполненном лавой, касаться которой запрещено правилами. Практически все игровое время конкурсантам придется провести на скользких поверхностях или даже в воздухе, держась за окружающие предметы. Им предстоит много прыгать и стараться сохранять как равновесие, так и самообладание. Несмотря на то что пространства для этого приключения выглядят забавно, они таят в себе немало опасностей. Но участникам есть за что сражаться, ведь на кону денежный приз в размере 10 тысяч долларов.