Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Floor Is Lava (2020), season 3

Floor Is Lava season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Floor Is Lava Seasons Season 3

Floor Is Lava
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 30 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 10 minutes
"Floor Is Lava" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Пол – это лава!», вышедшем на Netflix, примут участие несколько команд, которым предстоит пройти нелегкое испытание. Они окажутся в помещении, заполненном лавой, касаться которой запрещено правилами. Практически все игровое время конкурсантам придется провести на скользких поверхностях или даже в воздухе, держась за окружающие предметы. Им предстоит много прыгать и стараться сохранять как равновесие, так и самообладание. Несмотря на то что пространства для этого приключения выглядят забавно, они таят в себе немало опасностей. Но участникам есть за что сражаться, ведь на кону денежный приз в размере 10 тысяч долларов.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.4 IMDb
Write review
Floor Is Lava List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
All Fun and Games
Season 3 Episode 1
30 September 2022
Best Frenemies
Season 3 Episode 2
30 September 2022
Putting the Lava in Check
Season 3 Episode 3
30 September 2022
Cruisers, Bakers and Bubble Makers
Season 3 Episode 4
30 September 2022
Child`s Play
Season 3 Episode 5
30 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more