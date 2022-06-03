Menu
Season premiere 3 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 10 minutes
"Floor Is Lava" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Пол – это лава!» снова появятся игроки, которые готовы проверить себя на прочность в нестандартном испытании. Будут также и те, кто уже заполнились зрителям по первому сезону проекта. Пять команд, состоящих из представителей разных профессий, попробуют преодолеть множество препятствий, которые расположены внутри комнаты. Все предметы не так просты, как кажутся на первый взгляд, и могут таить в себе опасности. Главная задача – не коснуться пола, который залит красной лавой. Несмотря на то что участникам придется преодолевать действительно сложные препятствия, наблюдать за этим весело и увлекательно.

Return of the Virzi Triplets
Season 2 Episode 1
3 June 2022
Ballers, Ballerinas and Black Belts
Season 2 Episode 2
3 June 2022
Moms vs Dads
Season 2 Episode 3
3 June 2022
Once Upon a Volcano
Season 2 Episode 4
3 June 2022
Hotter than Lava
Season 2 Episode 5
3 June 2022
