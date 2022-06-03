Во 2-м сезоне шоу «Пол – это лава!» снова появятся игроки, которые готовы проверить себя на прочность в нестандартном испытании. Будут также и те, кто уже заполнились зрителям по первому сезону проекта. Пять команд, состоящих из представителей разных профессий, попробуют преодолеть множество препятствий, которые расположены внутри комнаты. Все предметы не так просты, как кажутся на первый взгляд, и могут таить в себе опасности. Главная задача – не коснуться пола, который залит красной лавой. Несмотря на то что участникам придется преодолевать действительно сложные препятствия, наблюдать за этим весело и увлекательно.