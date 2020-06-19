Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Floor Is Lava (2020), season 1

Floor Is Lava season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Floor Is Lava Seasons Season 1

Floor Is Lava
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 20 minutes
"Floor Is Lava" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Пол – это лава!» примут участие любители экстремальных приключений. Им будет предложено сыграть в знаменитую детскую игру, однако в совершенно новом исполнении. Они должны перебраться с одной стороны комнаты на другую, преодолевая различные препятствия, такие как платформы, мебель, балки. Это будут и другие предметы, но необязательно устойчивые. Главная цель – избежать попадания в лаву, которая представляет собой красный краситель, разлитый по полу. Если игрок не справляется с испытанием, то выбывает из шоу. Каждая из комнат для участников своеобразно оформлена: например, одна из них стилизована под планетарий.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.4 IMDb
Write review
Floor Is Lava List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Basement: Level 1
Season 1 Episode 1
19 June 2020
The Bedroom: Level 1
Season 1 Episode 2
19 June 2020
The Planetarium: Level 1
Season 1 Episode 3
19 June 2020
The Kitchen: Level 1
Season 1 Episode 4
19 June 2020
The Study: Level 1
Season 1 Episode 5
19 June 2020
The Kitchen: Level 2
Season 1 Episode 6
19 June 2020
The Planetarium: Level 2
Season 1 Episode 7
19 June 2020
The Basement: Level 2
Season 1 Episode 8
19 June 2020
The Bedroom: Level 2
Season 1 Episode 9
19 June 2020
The Study: Level 2
Season 1 Episode 10
19 June 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more