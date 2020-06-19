В 1-м сезоне шоу «Пол – это лава!» примут участие любители экстремальных приключений. Им будет предложено сыграть в знаменитую детскую игру, однако в совершенно новом исполнении. Они должны перебраться с одной стороны комнаты на другую, преодолевая различные препятствия, такие как платформы, мебель, балки. Это будут и другие предметы, но необязательно устойчивые. Главная цель – избежать попадания в лаву, которая представляет собой красный краситель, разлитый по полу. Если игрок не справляется с испытанием, то выбывает из шоу. Каждая из комнат для участников своеобразно оформлена: например, одна из них стилизована под планетарий.