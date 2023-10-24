В 3-м сезоне шоу «Полный блэкаут» участники проекта проходят сложные испытания в полной темноте. Каждая серия представляет собой ряд челленджей, в которых принимает участие по четыре героя. В конце каждого выступления тот участник, который наберет наименьшее количество баллов, провалится в люк и навсегда покинет состязание. Участникам также приходится столкнуться со множеством своих фобий — со змеями, саранчой, тараканами и другими животными, которые зачастую многим внушают ужас. Участие в съемках принимают известные музыканты, актеры, блогеры и другие представители шоу-бизнеса.