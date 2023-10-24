Menu
Polnyj blekaut (2020), season 3

Polnyj blekaut season 3 poster
Polnyj blekaut 16+
Title Сезон 3
Season premiere 24 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Polnyj blekaut" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Полный блэкаут» участники проекта проходят сложные испытания в полной темноте. Каждая серия представляет собой ряд челленджей, в которых принимает участие по четыре героя. В конце каждого выступления тот участник, который наберет наименьшее количество баллов, провалится в люк и навсегда покинет состязание. Участникам также приходится столкнуться со множеством своих фобий — со змеями, саранчой, тараканами и другими животными, которые зачастую многим внушают ужас. Участие в съемках принимают известные музыканты, актеры, блогеры и другие представители шоу-бизнеса.

Выпуск 1
Season 3 Episode 1
24 October 2023
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
31 October 2023
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
7 November 2023
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
14 November 2023
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
21 November 2023
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
28 November 2023
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
5 December 2023
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
12 December 2023
