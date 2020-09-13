В 1-м сезоне шоу «Полный блэкаут» известные российские актеры, артисты и блогеры сталкиваются лицом к лицу со своим главным противником — воображением. Им предстоит посмотреть многим страхам прямо в глаза. Герои проекта будут ползти в туннеле с грызунами, выяснять, что обрушится на голову и кто движется в ящике, собирать насекомых, пройти дорогу, обходя опасности и не наступая на мышеловки, распознать загадочные запахи — эти и многие другие испытания ожидают знаменитостей в мрачной комнате. Участниками шоу стали блогеры Аня Pokrov, Даня Милохин, Алла Михеева, певица IOWA и многие другие.