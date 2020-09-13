Menu
Polnyj blekaut (2020), season 1

Polnyj blekaut season 1 poster
Polnyj blekaut 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Polnyj blekaut" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Полный блэкаут» известные российские актеры, артисты и блогеры сталкиваются лицом к лицу со своим главным противником — воображением. Им предстоит посмотреть многим страхам прямо в глаза. Герои проекта будут ползти в туннеле с грызунами, выяснять, что обрушится на голову и кто движется в ящике, собирать насекомых, пройти дорогу, обходя опасности и не наступая на мышеловки, распознать загадочные запахи — эти и многие другие испытания ожидают знаменитостей в мрачной комнате. Участниками шоу стали блогеры Аня Pokrov, Даня Милохин, Алла Михеева, певица IOWA и многие другие.

Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1. Бабич, Pokrov, Белькович, Птаха, Нуриева, Крайнова, Туман
Season 1 Episode 1
13 September 2020
Выпуск 2. Милохин, Смирнова, Цой, Маркони
Season 1 Episode 2
13 September 2020
Выпуск 3. Крастер, Хоффман, Чеснокова, Папунаишвили
Season 1 Episode 3
20 September 2020
Выпуск 4. Губерниев, Красилов, Чуйков, Нармания
Season 1 Episode 4
27 September 2020
Выпуск 5. Шаляпин, Кросс, Михалкова, Ресторатор
Season 1 Episode 5
4 October 2020
Выпуск 6. Любарская, Михеева, Verona, Nilletto
Season 1 Episode 6
11 October 2020
Выпуск 7. Борщёва, Глюкоза, Феофилактова, Чума Вечеринка
Season 1 Episode 7
18 October 2020
Выпуск 8. Вахрушев, Горячева, Темичева, Тарасов
Season 1 Episode 8
25 October 2020
Выпуск 9. Иващенко, Сысоева, Велескевич, Jony
Season 1 Episode 9
1 November 2020
Выпуск 10. Постовалов, Корнева, IOWA, Блан, Столяров, Ефремов, Ивакова
Season 1 Episode 10
8 November 2020
