Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Polnyj blekaut (2020), season 2

Polnyj blekaut season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Polnyj blekaut Seasons Season 2

Polnyj blekaut 16+
Title Сезон 2
Season premiere 19 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Polnyj blekaut" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Полный блэкаут» популярные российские артисты, исполнители и блогеры продолжают испытывать свои силы в темной комнате, где их подстерегают опасности. Участниками проекта на этот раз становятся Эвелина Блёданс, Анна Цуканова-Котт, Алена Жигалова и многие другие. Шоу объединяет как представителей подрастающего поколения — популярных блогеров и тиктокеров, так и мастодонтов, которые давно радуют российских зрителей на экране. Звезды будут искать пауков в темноте, осторожно прокладывать себе путь вслепую, минуя мышеловки и делать множество других опасных вещей.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Polnyj blekaut List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1. Пышненко, Блёданс, Жигалова, Бороденко, Одинцова, Кривеня, Цуканова-Котт, Гордей
Season 2 Episode 1
19 October 2021
Выпуск 2. Subo, Шевги, Бойка, Шип, Боня и Кузьмич, Гаврилина, Dava
Season 2 Episode 2
26 October 2021
Выпуск 3.Михеева, Маркони, Туман, Крайнова, Милохин, Нармания, Корнева, Постовалов
Season 2 Episode 3
2 November 2021
Выпуск 4. Мимимижка, Синяк, Плетнёва, Кожома
Season 2 Episode 4
9 November 2021
Выпуск 5. Французов, Чекунов, Турчин, Чочиева, RASA, Пермякова, Морозова
Season 2 Episode 5
16 November 2021
Выпуск 6. Оксаний, Прокофьев, Маева, Лукьянова, Айза, Майами, Куварзина, Волкова
Season 2 Episode 6
23 November 2021
Выпуск 7. Лаврентьев, Астровская, Новикова, Искандарова, Сябитовы, Габар,Иманов
Season 2 Episode 7
30 November 2021
Выпуск 8. Дукалис, Лолаева, Селёзнева, Абитаева, Климова, Лианель, Паршенкова, Нежельская
Season 2 Episode 8
7 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more