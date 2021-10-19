Во 2-м сезоне шоу «Полный блэкаут» популярные российские артисты, исполнители и блогеры продолжают испытывать свои силы в темной комнате, где их подстерегают опасности. Участниками проекта на этот раз становятся Эвелина Блёданс, Анна Цуканова-Котт, Алена Жигалова и многие другие. Шоу объединяет как представителей подрастающего поколения — популярных блогеров и тиктокеров, так и мастодонтов, которые давно радуют российских зрителей на экране. Звезды будут искать пауков в темноте, осторожно прокладывать себе путь вслепую, минуя мышеловки и делать множество других опасных вещей.