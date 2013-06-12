Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Necessary Roughness 2011 - 2013, season 3

Necessary Roughness season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Necessary Roughness Seasons Season 3

Necessary Roughness 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Necessary Roughness" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» мир Дэни переворачивается с ног на голову сразу по нескольким веским причинам. Во-первых, у «Ястребов» появляется новое руководство, что может отразиться на будущем ее семьи. Во-вторых, Нико неожиданно возвращается в город и хочет с ней встретиться. И наконец, Даниэль получает заманчивое предложение от влиятельного бизнесмена. Ти-Кей схлестывается в конфронтации с новым главным тренером. Коннор работает над обновлением имиджа команды и вступает в войну с конкурирующей управляющей компанией. Дани помогает бывшему баскетболисту психологически реабилитироваться после травмы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Necessary Roughness" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Ch-Ch-Changes
Season 3 Episode 1
12 June 2013
Gimme Some Lovin'
Season 3 Episode 2
19 June 2013
Swimming with Sharks
Season 3 Episode 3
26 June 2013
Snap Out of It
Season 3 Episode 4
10 July 2013
V3 for Vendetta
Season 3 Episode 5
17 July 2013
Good Will Haunting
Season 3 Episode 6
24 July 2013
Bringing the Heat
Season 3 Episode 7
31 July 2013
The Game's Afoot
Season 3 Episode 8
7 August 2013
Sucker Punch
Season 3 Episode 9
14 August 2013
Sympathy for the Devil
Season 3 Episode 10
21 August 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more