В 3-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» мир Дэни переворачивается с ног на голову сразу по нескольким веским причинам. Во-первых, у «Ястребов» появляется новое руководство, что может отразиться на будущем ее семьи. Во-вторых, Нико неожиданно возвращается в город и хочет с ней встретиться. И наконец, Даниэль получает заманчивое предложение от влиятельного бизнесмена. Ти-Кей схлестывается в конфронтации с новым главным тренером. Коннор работает над обновлением имиджа команды и вступает в войну с конкурирующей управляющей компанией. Дани помогает бывшему баскетболисту психологически реабилитироваться после травмы.