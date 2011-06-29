Menu
Necessary Roughness 2011 - 2013 season 1

Season premiere 29 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Necessary Roughness" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» в престижном районе на Лонг-Айленде ведет частную практику лучшая женщина-психотерапевт Нью-Йорка. Даниэль Сантино – не только успешный врач и настоящая красавица, но и счастливая супруга, мать двоих сыновей-подростков. Однако вся ее идеальная жизнь рушится в один миг, стоит ей лишь узнать о коварной измене мужа. Пользуясь собственным методом шоковой терапии, она бросает предателя, не давая своему браку ни единого шанса на спасение. А всю свою ярость и обиду героиня вкладывает в работу. И результат не заставляет себя ждать: к Дэни приходят богатейшие клиенты города. Но как же ее личная жизнь?

"Necessary Roughness" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
29 June 2011
Anchor Management
Season 1 Episode 2
6 July 2011
Spinning Out
Season 1 Episode 3
13 July 2011
Habit Forming
Season 1 Episode 4
20 July 2011
Poker Face
Season 1 Episode 5
27 July 2011
Dream On
Season 1 Episode 6
3 August 2011
Whose Team Are You On?
Season 1 Episode 7
10 August 2011
Losing Your Swing
Season 1 Episode 8
17 August 2011
Forget Me Not
Season 1 Episode 9
24 August 2011
A Wing and a Player
Season 1 Episode 10
31 August 2011
Baggage Claim
Season 1 Episode 11
7 September 2011
Goal Line
Season 1 Episode 12
14 September 2011
