В 1-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» в престижном районе на Лонг-Айленде ведет частную практику лучшая женщина-психотерапевт Нью-Йорка. Даниэль Сантино – не только успешный врач и настоящая красавица, но и счастливая супруга, мать двоих сыновей-подростков. Однако вся ее идеальная жизнь рушится в один миг, стоит ей лишь узнать о коварной измене мужа. Пользуясь собственным методом шоковой терапии, она бросает предателя, не давая своему браку ни единого шанса на спасение. А всю свою ярость и обиду героиня вкладывает в работу. И результат не заставляет себя ждать: к Дэни приходят богатейшие клиенты города. Но как же ее личная жизнь?