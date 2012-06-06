Во 2-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» Дэни считает, что Ти-Кей переживает тяжелое посттравматическое расстройство после перестрелки. Однако он игнорирует ее предупреждения и отправляется на службу в таком опасном состоянии. Рэй-младший занимается с репетитором, но, кажется, новый учитель интересует его сильнее, чем это необходимо для хорошей оценки. Хоукс переживает тяжелый развод и не знает, как ей поступить со своей жизнью дальше. Она обращается за помощью к опытной в этом вопросе Даниэль. Тем временем на ее сеанс приходит бывшая звезда роллер-дерби, чтобы выяснить причину таинственного краха своей спортивной карьеры.