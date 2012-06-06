Menu
Necessary Roughness 2011 - 2013 season 2

Necessary Roughness 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 28 minutes
"Necessary Roughness" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» Дэни считает, что Ти-Кей переживает тяжелое посттравматическое расстройство после перестрелки. Однако он игнорирует ее предупреждения и отправляется на службу в таком опасном состоянии. Рэй-младший занимается с репетитором, но, кажется, новый учитель интересует его сильнее, чем это необходимо для хорошей оценки. Хоукс переживает тяжелый развод и не знает, как ей поступить со своей жизнью дальше. Она обращается за помощью к опытной в этом вопросе Даниэль. Тем временем на ее сеанс приходит бывшая звезда роллер-дерби, чтобы выяснить причину таинственного краха своей спортивной карьеры.

7 IMDb
Shrink or Swim
Season 2 Episode 1
6 June 2012
To Swerve and Protect
Season 2 Episode 2
13 June 2012
Wide Deceiver
Season 2 Episode 3
20 June 2012
Slumpbuster
Season 2 Episode 4
27 June 2012
Mr Irrelevant
Season 2 Episode 5
11 July 2012
What's Eating You?
Season 2 Episode 6
18 July 2012
Spell It Out
Season 2 Episode 7
25 July 2012
A Load of Bull
Season 2 Episode 8
1 August 2012
Might as Well Face It
Season 2 Episode 9
15 August 2012
Double Fault
Season 2 Episode 10
22 August 2012
All the King's Horses
Season 2 Episode 11
29 August 2012
Frozen Fish Sticks
Season 2 Episode 12
23 January 2013
Hits and Myths
Season 2 Episode 13
30 January 2013
The Fall Guy
Season 2 Episode 14
6 February 2013
Regret Me Not
Season 2 Episode 15
13 February 2013
There's the Door
Season 2 Episode 16
20 February 2013
