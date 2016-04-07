Во 2-м сезоне сериала «Странная парочка» разведенные приятели Оскар и Феликс продолжают делить одну квартиру на двоих и периодически влипать в забавные неприятности. Однажды они случайно подслушивают, как ссорятся их соседи сверху, и решают попытаться спасти хотя бы чужой брак, раз уж не удалось сохранить свой. Феликс постепенно сближается с Эмили и переходит с ней на новый этап отношений. Правда, взамен она требует, чтобы избранник разделил ее интересы. А Оскар подумывает о романе с Дэни. Тем временем сами девушки увлечены спортивными достижениями: подруги готовятся к предстоящему забегу на вершину Эмпайр-стейт-билдинг.