Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Odd Couple 2015 - 2017 season 2

The Odd Couple season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Odd Couple Seasons Season 2

The Odd Couple
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 33 minutes
"The Odd Couple" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Странная парочка» разведенные приятели Оскар и Феликс продолжают делить одну квартиру на двоих и периодически влипать в забавные неприятности. Однажды они случайно подслушивают, как ссорятся их соседи сверху, и решают попытаться спасти хотя бы чужой брак, раз уж не удалось сохранить свой. Феликс постепенно сближается с Эмили и переходит с ней на новый этап отношений. Правда, взамен она требует, чтобы избранник разделил ее интересы. А Оскар подумывает о романе с Дэни. Тем временем сами девушки увлечены спортивными достижениями: подруги готовятся к предстоящему забегу на вершину Эмпайр-стейт-билдинг.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
"The Odd Couple" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
All About Eavesdropping
Season 2 Episode 1
7 April 2016
Unger the Influence
Season 2 Episode 2
14 April 2016
From Here to Maturity
Season 2 Episode 3
21 April 2016
Madison & Son
Season 2 Episode 4
28 April 2016
Oscar's Overture
Season 2 Episode 5
2 May 2016
An Oscar Named Desire
Season 2 Episode 6
5 May 2016
Make Room for Dani
Season 2 Episode 7
9 May 2016
The Dinner Engagement
Season 2 Episode 8
12 May 2016
Chess Nuts
Season 2 Episode 9
16 May 2016
Odd Man Out
Season 2 Episode 10
19 May 2016
Road Scholar
Season 2 Episode 11
19 May 2016
All the Residents' Men
Season 2 Episode 12
23 May 2016
The Ex-Factor
Season 2 Episode 13
23 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more