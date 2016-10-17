В 3-м сезоне сериала «Странная парочка» отношения Оскара и Шарлотты выходят на новый уровень. Чтобы доказать своей избраннице, что он может вести себя ответственно, он решает взять к себе на Хеллоуин ее маленького сына. Однако вскоре мужчине приходится выбирать между планами на свою личную жизни и спасением отношений Феликса и Эмили. Та решает остаться в Лондоне жить, чем сильно расстраивает обоих друзей. Оскар провожает в последний путь своего покойного отца и неожиданно узнает о нем много нового. Теперь он должен развеять прах старика над кондитерской фабрикой, в которой тот когда-то работал.