The Odd Couple 2015 - 2017, season 3

The Odd Couple
Season premiere 17 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 33 minutes
"The Odd Couple" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Странная парочка» отношения Оскара и Шарлотты выходят на новый уровень. Чтобы доказать своей избраннице, что он может вести себя ответственно, он решает взять к себе на Хеллоуин ее маленького сына. Однако вскоре мужчине приходится выбирать между планами на свою личную жизни и спасением отношений Феликса и Эмили. Та решает остаться в Лондоне жить, чем сильно расстраивает обоих друзей. Оскар провожает в последний путь своего покойного отца и неожиданно узнает о нем много нового. Теперь он должен развеять прах старика над кондитерской фабрикой, в которой тот когда-то работал.

Series rating

0.0
6.3 IMDb
"The Odd Couple" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
London Calling
Season 3 Episode 1
17 October 2016
Food Fight
Season 3 Episode 2
24 October 2016
I Kid, You Not
Season 3 Episode 3
31 October 2016
Taffy Days
Season 3 Episode 4
7 November 2016
Miss England
Season 3 Episode 5
14 November 2016
Eisen Trouble
Season 3 Episode 6
21 November 2016
The Odd Couples
Season 3 Episode 7
28 November 2016
Felix Navidad
Season 3 Episode 8
12 December 2016
My Best Friend's Girl
Season 3 Episode 9
2 January 2017
Should She Stay or Should She Go
Season 3 Episode 10
9 January 2017
Batman vs. the Penguin
Season 3 Episode 11
16 January 2017
The God Couple
Season 3 Episode 12
30 January 2017
Conscious Odd Coupling
Season 3 Episode 13
30 January 2017
