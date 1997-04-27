Menu
The Shining 1997, season 1

Season premiere 27 April 1997
Production year 1997
Number of episodes 3
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Сияние» школьный учитель Джек Торрес переживает глубокий кризис. Его отстранили от работы ввиду регулярных вспышек насилия, вызванных в том числе алкоголизмом. Нужда в деньгах побуждает его согласиться на работу смотрителя отеля, расположенного в горах. В зимний период здесь нет постояльцев, так что Джек сможет успокоиться и написать роман. Вместе с ним сюда переезжает жена Венди и маленький сын Дэнни, страдающий от жутких видений. После прибытия Торресы начинают замечать, что с гостиницей что-то не так. К тому же им не дает покоя мысль о том, что предыдущий смотритель сошел с ума и перебил всю семью.

7.4
6.1 IMDb
"The Shining" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
27 April 1997
Part 2
Season 1 Episode 2
28 April 1997
Part 3
Season 1 Episode 3
1 May 1997
