В 3-м сезоне шоу «Беременные» к исполнительнице Саше Зверевой и телеведущей Айзе Анохиной присоединились дизайнер, ТВ-ведущая и бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева, а также участница третьего сезона телепроекта «Холостяк» на канале ТНТ, светская львица Галина Ржаксенская. Молодые мамы раскроют тайны своего материнства, расскажут обо всех тонкостях пребывания в положении и научат справляться с появляющимися проблемами. Саша Зверева отметила, что ей было непросто контролировать себя перед камерами, но проект о жизни и такой деликатной теме, как протекание беременности, она считает очень важным.