Beremennye (2015), season 3

Беременные 16+
Title Сезон 3
Season premiere 16 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Beremennye" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Беременные» к исполнительнице Саше Зверевой и телеведущей Айзе Анохиной присоединились дизайнер, ТВ-ведущая и бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева, а также участница третьего сезона телепроекта «Холостяк» на канале ТНТ, светская львица Галина Ржаксенская. Молодые мамы раскроют тайны своего материнства, расскажут обо всех тонкостях пребывания в положении и научат справляться с появляющимися проблемами. Саша Зверева отметила, что ей было непросто контролировать себя перед камерами, но проект о жизни и такой деликатной теме, как протекание беременности, она считает очень важным.

Beremennye List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
16 April 2018
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
17 April 2018
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
18 April 2018
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
19 April 2018
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
23 April 2018
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
24 April 2018
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
25 April 2018
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
26 April 2018
