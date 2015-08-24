В 1-м сезоне шоу «Беременные» звездные героини в положении расскажут о будущем материнстве и о проблемах, с которыми они сталкиваются на разных этапах беременности. Зрителям предоставится возможность побывать в гостях у звезд, узнать о разных подходах и методах молодых женщин. Они поделятся откровенными подробностями о том, как проходит беременность, расскажут, как держат себя в форме и планируют восстанавливаться после родов. Героини с опытом дадут рекомендации другим женщинам, которые ждут первенцев. В шоу примут участие бывшая солистка музыкального коллектива «Демо» Саша Зверева, жена Дмитрия Диброва Полина и известная ведущая Тутта Ларсен.