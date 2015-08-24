Menu
Beremennye (2015), season 1

Kinoafisha TV Shows Beremennye Seasons Season 1

Беременные 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Beremennye" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Беременные» звездные героини в положении расскажут о будущем материнстве и о проблемах, с которыми они сталкиваются на разных этапах беременности. Зрителям предоставится возможность побывать в гостях у звезд, узнать о разных подходах и методах молодых женщин. Они поделятся откровенными подробностями о том, как проходит беременность, расскажут, как держат себя в форме и планируют восстанавливаться после родов. Героини с опытом дадут рекомендации другим женщинам, которые ждут первенцев. В шоу примут участие бывшая солистка музыкального коллектива «Демо» Саша Зверева, жена Дмитрия Диброва Полина и известная ведущая Тутта Ларсен.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Beremennye List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
24 August 2015
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
25 August 2015
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
26 August 2015
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
27 August 2015
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
31 August 2015
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
1 September 2015
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
2 September 2015
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
3 September 2015
TV series release schedule
