Во 2-м сезоне шоу «Беременные» авторы проекта решили увеличить количество участниц. Зрителям предоставится возможность увидеть, как готовятся к появлению ребенка Валерия Гай Германика, Галина Юдашкина, Даша Пынзарь, актриса Янина Бугрова, врач-косметолог Лана Никитина и многие другие. Каждая из женщин переживает этапы беременности по-разному. Кто-то не знаком с токсикозом и восхитительно себя чувствует вплоть до последнего триместра, а другим женщинам везет чуть меньше. Участницы расскажут, с чем это связано, а также поделятся с другими будущими мамочками своими секретами и лайфхаками.