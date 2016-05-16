Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beremennye (2015), season 2

Beremennye season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Beremennye Seasons Season 2

Беременные 16+
Title Сезон 2
Season premiere 16 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Beremennye" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Беременные» авторы проекта решили увеличить количество участниц. Зрителям предоставится возможность увидеть, как готовятся к появлению ребенка Валерия Гай Германика, Галина Юдашкина, Даша Пынзарь, актриса Янина Бугрова, врач-косметолог Лана Никитина и многие другие. Каждая из женщин переживает этапы беременности по-разному. Кто-то не знаком с токсикозом и восхитительно себя чувствует вплоть до последнего триместра, а другим женщинам везет чуть меньше. Участницы расскажут, с чем это связано, а также поделятся с другими будущими мамочками своими секретами и лайфхаками.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Beremennye List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
16 May 2016
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
17 May 2016
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
18 May 2016
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
19 May 2016
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
23 May 2016
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
24 May 2016
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
25 May 2016
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
26 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more