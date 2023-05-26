Menu
The American Barbecue Showdown (2020), season 2

The American Barbecue Showdown season 2 poster
The American Barbecue Showdown 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"The American Barbecue Showdown" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Мастера американского барбекю» и вновь самые талантливые кулинары из разных американских городов собираются вместе, чтобы сразиться друг против друга за титул лучшего мастера по приготовлению барбекю. Сначала им предстоит сделать три сэндвича с сочной курицей и салатом, потом поразить воображение судей нежно свининой и наконец создать огромный шедевр из говядины и колбасы. В следующем выпуске участники должны продемонстрировать, насколько они хороши в создании экзотических блюд. Мастера углей представят на суд взыскательного жри жаркое из ящерицы, шкварки из хвоста бобра и мясо аллигатора.

TV Show rating

7.0
Rate 12 votes
7.2 IMDb
The American Barbecue Showdown List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Fire Within
Season 2 Episode 1
26 May 2023
Saucy and Spicy
Season 2 Episode 2
26 May 2023
Land, Sea & Fire
Season 2 Episode 3
26 May 2023
Breakfast Showdown
Season 2 Episode 4
26 May 2023
BBQ Trash or Treasure?
Season 2 Episode 5
26 May 2023
A Festive Feast
Season 2 Episode 6
26 May 2023
Don't Bring a Skewer, To A Swordfight
Season 2 Episode 7
26 May 2023
The Piggy Bank
Season 2 Episode 8
26 May 2023
