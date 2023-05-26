Во 2-м сезоне шоу «Мастера американского барбекю» и вновь самые талантливые кулинары из разных американских городов собираются вместе, чтобы сразиться друг против друга за титул лучшего мастера по приготовлению барбекю. Сначала им предстоит сделать три сэндвича с сочной курицей и салатом, потом поразить воображение судей нежно свининой и наконец создать огромный шедевр из говядины и колбасы. В следующем выпуске участники должны продемонстрировать, насколько они хороши в создании экзотических блюд. Мастера углей представят на суд взыскательного жри жаркое из ящерицы, шкварки из хвоста бобра и мясо аллигатора.