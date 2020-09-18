Menu
The American Barbecue Showdown (2020), season 1

The American Barbecue Showdown season 1 poster
Season premiere 18 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"The American Barbecue Showdown" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мастера американского барбекю» соревнование стартует с классического барбекю — комбинированного блюда. Конкурсанты должны представить аппетитное мясо в двух вариантах и два сочных гарнира. Затем противникам дано задание приготовить торжественный обед по случаю празднования Дня независимости для полусотни спасателей. Им заказали стейки трай-тип, отбивные из свинины, бургеры с сыром и многое другое. Задача будет не из простых, ведь участники ограничены по времени, а меню должно быть большим и разнообразным. В следующем выпуске кулинарам предстоит поразить воображение судей приготовлением ребрышек.

TV Show rating

7.0
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Barbecue in the Blood
Season 1 Episode 1
18 September 2020
Red, White and Barbecue
Season 1 Episode 2
18 September 2020
Don't Need Teeth to Eat This Beef
Season 1 Episode 3
18 September 2020
Tournament of Sandwiches
Season 1 Episode 4
18 September 2020
Raccoon, Iguana and Hare — Oh My!
Season 1 Episode 5
18 September 2020
Cooking It Old School
Season 1 Episode 6
18 September 2020
Barbecue Around the World
Season 1 Episode 7
18 September 2020
The. Whole. Hog.
Season 1 Episode 8
18 September 2020
