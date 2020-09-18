В 1-м сезоне шоу «Мастера американского барбекю» соревнование стартует с классического барбекю — комбинированного блюда. Конкурсанты должны представить аппетитное мясо в двух вариантах и два сочных гарнира. Затем противникам дано задание приготовить торжественный обед по случаю празднования Дня независимости для полусотни спасателей. Им заказали стейки трай-тип, отбивные из свинины, бургеры с сыром и многое другое. Задача будет не из простых, ведь участники ограничены по времени, а меню должно быть большим и разнообразным. В следующем выпуске кулинарам предстоит поразить воображение судей приготовлением ребрышек.