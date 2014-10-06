Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Karpov season 3 watch online

Karpov season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Karpov Seasons Season 3

Карпов 16+
Original title Сезон 3
Season premiere 6 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Karpov" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Карпов» в городе вновь начинается разгул преступности. Пока полиция берет взятки или попросту отсиживается по участкам, крупная группировка грабит, убивает и мошенничает, из-за чего страдают многие невинные люди. Тем временем местный «Бэтмен» Станислав Карпов усердно пытается завязать с темным прошлым и забыть о стоптанных в грязь погонах. Теперь у него есть любимая супруга и ребенок, которые нуждаются в нем живом и здоровом. И все же Стас не может оставаться в стороне, когда бывшие коллеги затевают тайную операцию по устранению мафии. Каждое убийство бандита они маскируют под несчастный случай.

Series rating

6.8
Rate 14 votes
6.8 IMDb
"Karpov" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Убийца
Season 3 Episode 1
6 October 2014
Откровение
Season 3 Episode 2
6 October 2014
Когда мы были милицией
Season 3 Episode 3
7 October 2014
Цепные псы
Season 3 Episode 4
7 October 2014
Кровь их на них
Season 3 Episode 5
8 October 2014
Ребёнок
Season 3 Episode 6
8 October 2014
Заметая следы
Season 3 Episode 7
9 October 2014
Выхода нет
Season 3 Episode 8
9 October 2014
Жертва
Season 3 Episode 9
13 October 2014
Всего одна ночь
Season 3 Episode 10
13 October 2014
Побег
Season 3 Episode 11
14 October 2014
Город N
Season 3 Episode 12
14 October 2014
Мышеловка
Season 3 Episode 13
15 October 2014
Банда
Season 3 Episode 14
15 October 2014
Старый друг
Season 3 Episode 15
16 October 2014
Свет в аду
Season 3 Episode 16
16 October 2014
Необходимое зло
Season 3 Episode 17
20 October 2014
Выбирая сторону
Season 3 Episode 18
20 October 2014
Король
Season 3 Episode 19
21 October 2014
Война и мир
Season 3 Episode 20
21 October 2014
Мама
Season 3 Episode 21
22 October 2014
По закону
Season 3 Episode 22
22 October 2014
Родная кровь
Season 3 Episode 23
23 October 2014
Круговорот
Season 3 Episode 24
23 October 2014
Опасное видео
Season 3 Episode 25
27 October 2014
Тёмные пятна
Season 3 Episode 26
27 October 2014
Шрамы
Season 3 Episode 27
28 October 2014
Безумный мир
Season 3 Episode 28
28 October 2014
Заложница
Season 3 Episode 29
29 October 2014
Мясо
Season 3 Episode 30
29 October 2014
Отец и дети
Season 3 Episode 31
30 October 2014
Хороший человек
Season 3 Episode 32
30 October 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more