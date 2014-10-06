В 3-м сезоне сериала «Карпов» в городе вновь начинается разгул преступности. Пока полиция берет взятки или попросту отсиживается по участкам, крупная группировка грабит, убивает и мошенничает, из-за чего страдают многие невинные люди. Тем временем местный «Бэтмен» Станислав Карпов усердно пытается завязать с темным прошлым и забыть о стоптанных в грязь погонах. Теперь у него есть любимая супруга и ребенок, которые нуждаются в нем живом и здоровом. И все же Стас не может оставаться в стороне, когда бывшие коллеги затевают тайную операцию по устранению мафии. Каждое убийство бандита они маскируют под несчастный случай.