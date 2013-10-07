Menu
Карпов 16+
Original title Сезон 2
Season premiere 7 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 30
Runtime 22 hours 30 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Карпов» некогда робкая Светлана становится настоящей бизнес-леди и буквально прогрызает себе путь к успеху. Иващук, напротив, сдает позиции, а Зотов открывает себя с неожиданной стороны. Тем временем Стас Карпов пытается отойти от тяжелой потери одного из самых близких людей. Однако оставаться в стороне от опасности, особенно когда страдают другие, – не в его правилах. Поэтому он сам лезет в расследование и даже под прикрытием нанимается охранником к видному политику, который может иметь какое-то отношение к убийству. Но в предвыборном штабе он находит целый ворох компромата… и заодно проблем.

6.8
Rate 14 votes
6.8 IMDb
Пациент
Season 2 Episode 1
7 October 2013
Давид и Голиаф
Season 2 Episode 2
7 October 2013
Конкурент
Season 2 Episode 3
8 October 2013
Близнецы
Season 2 Episode 4
8 October 2013
Монстры
Season 2 Episode 5
9 October 2013
Воровская справедливость
Season 2 Episode 6
9 October 2013
Серый кардинал
Season 2 Episode 7
10 October 2013
Ничего, кроме правды
Season 2 Episode 8
10 October 2013
Ложный след
Season 2 Episode 9
14 October 2013
Помощь
Season 2 Episode 10
14 October 2013
Хороший отец
Season 2 Episode 11
15 October 2013
Погром
Season 2 Episode 12
15 October 2013
Чужая жизнь
Season 2 Episode 13
16 October 2013
Маскарад
Season 2 Episode 14
16 October 2013
Огонь
Season 2 Episode 15
17 October 2013
Куда ты?
Season 2 Episode 16
17 October 2013
Пустой барабан
Season 2 Episode 17
21 October 2013
Большие планы
Season 2 Episode 18
21 October 2013
Охотник становится мишенью
Season 2 Episode 19
22 October 2013
Самурай
Season 2 Episode 20
23 October 2013
Письмо с того света
Season 2 Episode 21
23 October 2013
Ход конём
Season 2 Episode 22
24 October 2013
Здесь прольется кровь
Season 2 Episode 23
28 October 2013
Чужак
Season 2 Episode 24
28 October 2013
Вера должна умереть
Season 2 Episode 25
29 October 2013
Смерть Петрову!
Season 2 Episode 26
29 October 2013
Выбор
Season 2 Episode 27
30 October 2013
Место, где каждый может…
Season 2 Episode 28
30 October 2013
Коронованный
Season 2 Episode 29
31 October 2013
Менты
Season 2 Episode 30
31 October 2013
TV series release schedule
