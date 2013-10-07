Во 2-м сезоне сериала «Карпов» некогда робкая Светлана становится настоящей бизнес-леди и буквально прогрызает себе путь к успеху. Иващук, напротив, сдает позиции, а Зотов открывает себя с неожиданной стороны. Тем временем Стас Карпов пытается отойти от тяжелой потери одного из самых близких людей. Однако оставаться в стороне от опасности, особенно когда страдают другие, – не в его правилах. Поэтому он сам лезет в расследование и даже под прикрытием нанимается охранником к видному политику, который может иметь какое-то отношение к убийству. Но в предвыборном штабе он находит целый ворох компромата… и заодно проблем.