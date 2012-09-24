В 1-м сезоне сериала «Карпов» в центре событий оказывается бывший милиционер Стас Карпов. Когда-то мужчина занимал высокую должность и имел звание подполковника. Но после непростого судебного разбирательства его приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике. На свободу бывший мент выходит спустя несколько лет, когда милиция сменяется полицией, «лихие 90-е» – деловым миром бизнеса, а коллеги – врагами. Теперь служба в органах Стасу не светит, поэтому ему приходится найти подработку охранником на складе. Но там он видит объявление о розыске опасного преступника. Карпов понимает, что он знает, как и где его найти.