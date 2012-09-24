Menu
Karpov season 1 watch online

Karpov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Karpov Seasons Season 1

Карпов 16+
Original title Сезон 1
Season premiere 24 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Karpov" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Карпов» в центре событий оказывается бывший милиционер Стас Карпов. Когда-то мужчина занимал высокую должность и имел звание подполковника. Но после непростого судебного разбирательства его приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике. На свободу бывший мент выходит спустя несколько лет, когда милиция сменяется полицией, «лихие 90-е» – деловым миром бизнеса, а коллеги – врагами. Теперь служба в органах Стасу не светит, поэтому ему приходится найти подработку охранником на складе. Но там он видит объявление о розыске опасного преступника. Карпов понимает, что он знает, как и где его найти.

Series rating

6.8
Rate 14 votes
6.8 IMDb
"Karpov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Здесь темно и тихо
Season 1 Episode 1
24 September 2012
Свидетель
Season 1 Episode 2
24 September 2012
Со дна
Season 1 Episode 3
25 September 2012
Куш
Season 1 Episode 4
25 September 2012
Проверка на прочность
Season 1 Episode 5
26 September 2012
Огонь
Season 1 Episode 6
26 September 2012
Часть той силы
Season 1 Episode 7
27 September 2012
Сети
Season 1 Episode 8
27 September 2012
Хобот
Season 1 Episode 9
28 September 2012
Крючок
Season 1 Episode 10
28 September 2012
Никому не нужный псих
Season 1 Episode 11
1 October 2012
Сон
Season 1 Episode 12
1 October 2012
Гости из прошлого
Season 1 Episode 13
2 October 2012
Переворот
Season 1 Episode 14
2 October 2012
Cхватка
Season 1 Episode 15
3 October 2012
Для друга
Season 1 Episode 16
3 October 2012
Слишком живой для мертвеца
Season 1 Episode 17
4 October 2012
Нежить
Season 1 Episode 18
4 October 2012
Чужая земля
Season 1 Episode 19
5 October 2012
Признание
Season 1 Episode 20
5 October 2012
Слишком много вопросов
Season 1 Episode 21
5 October 2012
Киллер
Season 1 Episode 22
8 October 2012
Входной билет
Season 1 Episode 23
8 October 2012
Грязные игры
Season 1 Episode 24
9 October 2012
Группа смерти
Season 1 Episode 25
9 October 2012
Колпак
Season 1 Episode 26
10 October 2012
Бойня
Season 1 Episode 27
10 October 2012
Снежная королева
Season 1 Episode 28
11 October 2012
Другие
Season 1 Episode 29
11 October 2012
Звериная стая
Season 1 Episode 30
12 October 2012
Зомби
Season 1 Episode 31
12 October 2012
Тьма или Света
Season 1 Episode 32
12 October 2012
TV series release schedule
