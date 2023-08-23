Menu
Never Mind the Buzzcocks (2021), season 3

Season premiere 23 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Never Mind the Buzzcocks" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» самое популярное музыкальное шоу на британском телевидении вернется в эфир, чтобы порадовать зрителей новыми выпусками. Как и всегда, студию посетят видные деятели шоу-бизнеса, которые сразятся между собой за победу. Ведущий – неутомимый весельчак Ноэль Филдинг, известный широкой аудитории по телесериалу «Майти Буш» и ток-шоу «Лучший пекарь Британии». Компанию ветерану проекта составляют валлийский комики Грег Дэвис и Джамали Мэддикс, шутки которых неизменно бьют в цель. Так что скучать поклонникам программы точно не придется.

"Never Mind the Buzzcocks" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Nova Twins, Alex Brooker, Danny Jones
Season 3 Episode 1
23 August 2023
Gregory Porter, Amy Gledhill, Chesney Hawkes
Season 3 Episode 2
30 August 2023
Sam Campbell, Calum Scott, CMAT
Season 3 Episode 3
6 September 2023
Stefflon Don, Jake Shears, Jamie-Lee O'Donnell
Season 3 Episode 4
13 September 2023
Paloma Faith, Benji Webbe, Judi Love
Season 3 Episode 5
20 September 2023
Róisín Murphy, Dermot Kennedy, Billy Porter
Season 3 Episode 6
27 September 2023
Suggs, Katherine Ryan, Talia Mar
Season 3 Episode 7
4 October 2023
Ashnikko, Jordan Stephens, Phil Wang
Season 3 Episode 8
11 October 2023
Kiell Smith-Bynoe, Danny Goffey, Freya Ridings
Season 3 Episode 9
18 October 2023
Never Mind the Xmas - Leigh-Anne Pinnock, Harry Hill, Ricky Wilson
Season 3 Episode 10
19 December 2023
