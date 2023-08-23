В 3-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» самое популярное музыкальное шоу на британском телевидении вернется в эфир, чтобы порадовать зрителей новыми выпусками. Как и всегда, студию посетят видные деятели шоу-бизнеса, которые сразятся между собой за победу. Ведущий – неутомимый весельчак Ноэль Филдинг, известный широкой аудитории по телесериалу «Майти Буш» и ток-шоу «Лучший пекарь Британии». Компанию ветерану проекта составляют валлийский комики Грег Дэвис и Джамали Мэддикс, шутки которых неизменно бьют в цель. Так что скучать поклонникам программы точно не придется.