Never Mind the Buzzcocks (2021), season 1

Season premiere 21 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Never Mind the Buzzcocks" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» зрителей снова ждет погружение в музыкальный мир, однако оно будет не столько познавательным, сколько смешным и остроумным. Управлять процессом и судить игру будет Грег Дэвис, а комедианты Дейзи Мэй Купер и Ноэль Филдинг выступят в качестве капитанов соперничающих команд. Каждую программу к ним будут присоединяться известные личности, чтобы принять участие в викторине, главной темой которой станет музыка. В студии появится Майк Возняк, Том Греннан, Холли Джонсон из Frankie Goes to Hollywood и многие другие.

"Never Mind the Buzzcocks" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Anne-Marie, Jade Thirlwall, Nish Kumar
Season 1 Episode 1
21 September 2021
Ellie Goulding, Tom Grennan, Yungblud
Season 1 Episode 2
28 September 2021
Richard Ayoade, DJ Majestic, Mollie King
Season 1 Episode 3
5 October 2021
Mike Wozniak, Jax Jones, Ella Henderson
Season 1 Episode 4
12 October 2021
Aitch, Joe Wilkinson, Self Esteem
Season 1 Episode 5
19 October 2021
Maisie Adam, Rag'n'Bone Man, Ms Banks
Season 1 Episode 6
26 October 2021
Bez, Shaun Ryder, Desiree Burch
Season 1 Episode 7
2 November 2021
