В 1-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» зрителей снова ждет погружение в музыкальный мир, однако оно будет не столько познавательным, сколько смешным и остроумным. Управлять процессом и судить игру будет Грег Дэвис, а комедианты Дейзи Мэй Купер и Ноэль Филдинг выступят в качестве капитанов соперничающих команд. Каждую программу к ним будут присоединяться известные личности, чтобы принять участие в викторине, главной темой которой станет музыка. В студии появится Майк Возняк, Том Греннан, Холли Джонсон из Frankie Goes to Hollywood и многие другие.