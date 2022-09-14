Menu
Never Mind the Buzzcocks (2021), season 2

Never Mind the Buzzcocks season 2 poster
Season premiere 14 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 45 minutes
"Never Mind the Buzzcocks" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» Грег Дэвис займет место ведущего, чтобы пригласить британских комиков и звезд шоу-бизнеса помериться музыкальными знаниями. Постоянные капитаны команд объединятся с приглашенными участниками и станут искать ответы на каверзные вопросы. В студию придет инди-рокер Серж Пиццорно, известный широкой публике по группе Kasabian, поп-певица Мэйси Питерс, актриса мюзиклов Ханна Уоддингэм, комедиант Джоэл Домметт и другие. В шоу также включен выпуск, приуроченный специально к Рождеству.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Never Mind the Buzzcocks" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Russell Howard, Mae Muller, Nile Rodgers
Season 2 Episode 1
14 September 2022
Roisin Conaty, ArrDee, James Bay
Season 2 Episode 2
21 September 2022
Joy Crooks, Serge Pizzorno, Tom Davis
Season 2 Episode 3
28 September 2022
Rosie Jones, Shaggy, Example
Season 2 Episode 4
5 October 2022
Lethal Bizzle, James Buckley, Maisie Peters
Season 2 Episode 5
12 October 2022
James Acaster, Kerry Godliman, Loyle Carner, Martin Kemp
Season 2 Episode 6
19 October 2022
Johnny Borrell, Michelle de Swarte, Krept & Konan
Season 2 Episode 7
26 October 2022
Ian Broudie, Hannah Waddingham, Melanie Blatt
Season 2 Episode 8
2 November 2022
Joel Dommett, Joel Corry, Lady Leshurr
Season 2 Episode 9
TBA
TV series release schedule
