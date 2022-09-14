Во 2-м сезоне шоу «Забей на панк-рок» Грег Дэвис займет место ведущего, чтобы пригласить британских комиков и звезд шоу-бизнеса помериться музыкальными знаниями. Постоянные капитаны команд объединятся с приглашенными участниками и станут искать ответы на каверзные вопросы. В студию придет инди-рокер Серж Пиццорно, известный широкой публике по группе Kasabian, поп-певица Мэйси Питерс, актриса мюзиклов Ханна Уоддингэм, комедиант Джоэл Домметт и другие. В шоу также включен выпуск, приуроченный специально к Рождеству.