В 3-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» вошедший в историю телевидения ведущий Дэвид Леттерман пообщается с популярными во всем мире американцами. Это будет не только беседа, но и небольшое путешествие по важным для селебрити местам. Роберт Дауни – м ладший вспомнит, как начинал свой путь в шоу-бизнесе. Ким Кардашьян расскажет со слезами на глазах о том, что происходило в последние годы в ее личной жизни и у близких: ограблении, судебных процессах и учебе в юридической компании.