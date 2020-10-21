Menu
My Next Guest Needs No Introduction (2018), season 3

My Next Guest Needs No Introduction season 3 poster
My Next Guest Needs No Introduction 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"My Next Guest Needs No Introduction" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» вошедший в историю телевидения ведущий Дэвид Леттерман пообщается с популярными во всем мире американцами. Это будет не только беседа, но и небольшое путешествие по важным для селебрити местам. Роберт Дауни – м ладший вспомнит, как начинал свой путь в шоу-бизнесе. Ким Кардашьян расскажет со слезами на глазах о том, что происходило в последние годы в ее личной жизни и у близких: ограблении, судебных процессах и учебе в юридической компании.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
My Next Guest Needs No Introduction List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Kim Kardashian West
Season 3 Episode 1
21 October 2020
Robert Downey Jr.
Season 3 Episode 2
21 October 2020
Dave Chappelle
Season 3 Episode 3
21 October 2020
Lizzo
Season 3 Episode 4
21 October 2020
TV series release schedule
