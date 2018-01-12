Menu
My Next Guest Needs No Introduction (2018), season 1

My Next Guest Needs No Introduction season 1 poster
My Next Guest Needs No Introduction 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"My Next Guest Needs No Introduction" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» знаменитый телевизионщик Леттерман проведет время с другими выдающимися личностями. Первым его гостем станет Барак Обама, который расскажет о том, как изменилась его жизнь после ухода с поста президента. Студию программы посетит также Джордж Клуни, славящийся не только своей актерской карьерой, но и активным участием в социальной жизни. А Малала Юсуфзай покажет ведущему свой новый дом и вспомнит события последних лет, включая зверское нападение и получение Нобелевской премии.

7.8 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Barack Obama
Season 1 Episode 1
12 January 2018
George Clooney
Season 1 Episode 2
9 February 2018
Malala Yousafzai
Season 1 Episode 3
9 March 2018
JAY-Z
Season 1 Episode 4
6 April 2018
Tina Fey
Season 1 Episode 5
4 May 2018
Howard Stern
Season 1 Episode 6
31 May 2018
TV series release schedule
