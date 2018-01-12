В 1-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» знаменитый телевизионщик Леттерман проведет время с другими выдающимися личностями. Первым его гостем станет Барак Обама, который расскажет о том, как изменилась его жизнь после ухода с поста президента. Студию программы посетит также Джордж Клуни, славящийся не только своей актерской карьерой, но и активным участием в социальной жизни. А Малала Юсуфзай покажет ведущему свой новый дом и вспомнит события последних лет, включая зверское нападение и получение Нобелевской премии.