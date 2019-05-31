Во 2-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» телеведущий Леттерман, талант которого отмечен «Эмми», возьмет интервью у людей, чей вклад в историю неоспорим. Мелинда Гейтс расскажет о том, почему за женщинами будущее информационных технологий, и даже откроет двери своего дома, где ее известный супруг будет готовить сэндвичи. Музыкальную индустрию на программе представит Канье Уэст, спешащий поделиться личными переживаниями и мыслями о противостоянии либералов и республиканцев.