My Next Guest Needs No Introduction (2018), season 2

Season premiere 31 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
Во 2-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» телеведущий Леттерман, талант которого отмечен «Эмми», возьмет интервью у людей, чей вклад в историю неоспорим. Мелинда Гейтс расскажет о том, почему за женщинами будущее информационных технологий, и даже откроет двери своего дома, где ее известный супруг будет готовить сэндвичи. Музыкальную индустрию на программе представит Канье Уэст, спешащий поделиться личными переживаниями и мыслями о противостоянии либералов и республиканцев.

7.7
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Kanye West
Season 2 Episode 1
31 May 2019
Ellen DeGeneres
Season 2 Episode 2
31 May 2019
Tiffany Haddish
Season 2 Episode 3
31 May 2019
Lewis Hamilton
Season 2 Episode 4
31 May 2019
Melinda Gates
Season 2 Episode 5
31 May 2019
