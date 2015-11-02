В 3-м сезоне сериала «Хищник» продолжается история Кураки Наотаке, главы полиции в Бюро общественной безопасности, который лишился жены после инцидента со взрывом бомбы, произошедшем в центре Токио и Гиндзы. Вместе с Осуги Рётой и Акебоши Мисой Кураки проводит расследование. Целеустремленности этому мужчине не занимать, однако в игру вступает Акэбоси, таинственная и коварная девушка, которая начинает манипулировать Кураки и играть с ним. Все эти действия она производит по указке жестокого человека, который хочет играть людьми как марионетками. Инспектор вступает в схватку с самим злом.