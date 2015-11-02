Menu
Title Сезон 3
Season premiere 2 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Mozu" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Хищник» продолжается история Кураки Наотаке, главы полиции в Бюро общественной безопасности, который лишился жены после инцидента со взрывом бомбы, произошедшем в центре Токио и Гиндзы. Вместе с Осуги Рётой и Акебоши Мисой Кураки проводит расследование. Целеустремленности этому мужчине не занимать, однако в игру вступает Акэбоси, таинственная и коварная девушка, которая начинает манипулировать Кураки и играть с ним. Все эти действия она производит по указке жестокого человека, который хочет играть людьми как марионетками. Инспектор вступает в схватку с самим злом.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
"Mozu" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 3 Episode 1
2 November 2015
Episode 2
Season 3 Episode 2
9 November 2015
TV series release schedule
