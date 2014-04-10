Menu
Mozu 16+
Season premiere 10 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Хищник» крупнейший взрыв произошел в центре Токио и на Гиндзе. Многие люди оказались жертвами теракта. Кураки Наотаке, начальник полиции Бюро общественной безопасности, потерял свою супругу. Вместе с Осуги Рётой и Акебоши Мисой он приступает к расследованию. Упрямый и принципиальный Кураки не остановится ни перед чем, пока те, кто ответствен за гибель его любимой женщины, не окажутся за решеткой. При этом у Кураки нет ни одной улики, чтобы отыскать виновных, ведь организаторам удалось тщательно замести следы. Вслед за терактом главный герой становится очевидцем еще одного преступления...

7.0
Rate 12 votes
Episode 1
10 April 2014
Episode 2
17 April 2014
Episode 3
24 April 2014
Episode 4
1 May 2014
Episode 5
8 May 2014
Episode 6
15 May 2014
Episode 7
22 May 2014
Episode 8
29 May 2014
Episode 9
5 June 2014
Episode 10
12 June 2014
