В 1-м сезоне сериала «Хищник» крупнейший взрыв произошел в центре Токио и на Гиндзе. Многие люди оказались жертвами теракта. Кураки Наотаке, начальник полиции Бюро общественной безопасности, потерял свою супругу. Вместе с Осуги Рётой и Акебоши Мисой он приступает к расследованию. Упрямый и принципиальный Кураки не остановится ни перед чем, пока те, кто ответствен за гибель его любимой женщины, не окажутся за решеткой. При этом у Кураки нет ни одной улики, чтобы отыскать виновных, ведь организаторам удалось тщательно замести следы. Вслед за терактом главный герой становится очевидцем еще одного преступления...