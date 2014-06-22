Во 2-м сезоне сериала «Хищник» продолжается история инспектора Кураки Наотаке, который посвятил себя поискам виновных в крупном теракте в Токио. Им двигали исключительно личные мотивы. Во время взрыва погибла жена полицейского. Вслед за терактом Кураки стал свидетелем другого преступления, которое связано с похищением молодой женщины с расстройством психики. Кураки убежден, что теракт и похищение — дело рук одной преступной группировки. Инспектор становится настоящим хищником, который идет по следу злоумышленников. Он готов на все, чтобы наказать их. Кураки действует в тандеме с частным детективом Осуги.