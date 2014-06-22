Menu
Mozu season 2 watch online

Mozu season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mozu Seasons Season 2

Mozu 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
"Mozu" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Хищник» продолжается история инспектора Кураки Наотаке, который посвятил себя поискам виновных в крупном теракте в Токио. Им двигали исключительно личные мотивы. Во время взрыва погибла жена полицейского. Вслед за терактом Кураки стал свидетелем другого преступления, которое связано с похищением молодой женщины с расстройством психики. Кураки убежден, что теракт и похищение — дело рук одной преступной группировки. Инспектор становится настоящим хищником, который идет по следу злоумышленников. Он готов на все, чтобы наказать их. Кураки действует в тандеме с частным детективом Осуги.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
"Mozu" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
22 June 2014
Episode 2
Season 2 Episode 2
29 June 2014
Episode 3
Season 2 Episode 3
6 July 2014
Episode 4
Season 2 Episode 4
13 July 2014
Episode 5
Season 2 Episode 5
20 July 2014
TV series release schedule
