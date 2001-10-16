Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Naked Chef (1999), season 3

The Naked Chef season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Naked Chef Seasons Season 3

The Naked Chef
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 October 2001
Production year 2001
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"The Naked Chef" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Голый повар» один из лучших кулинаров во всем мире снова пытается донести идею того, что стоять у плиты – это не бремя, а большое удовольствие. Джейми Оливер готовит блюда, которые подходят как для праздничных вечеров, так и для простых посиделок с друзьями. Каждый из его рецептов до безобразия прост и не требует немыслимых усилий, а результат превосходит все ожидания. Вместе с шефом, книги которого разошлись многомиллионными тиражами, зрителям предстоит необыкновенное гастрономическое приключение.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
"The Naked Chef" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Moving House
Season 3 Episode 1
16 October 2001
Rock & Roast
Season 3 Episode 2
23 October 2001
Godfather
Season 3 Episode 3
30 October 2001
Highland Fling
Season 3 Episode 4
6 November 2001
Curryfest
Season 3 Episode 5
13 November 2001
Back to School
Season 3 Episode 6
20 November 2001
The Italian Job
Season 3 Episode 7
27 November 2001
At the Beach
Season 3 Episode 8
4 December 2001
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more