В 3-м сезоне шоу «Голый повар» один из лучших кулинаров во всем мире снова пытается донести идею того, что стоять у плиты – это не бремя, а большое удовольствие. Джейми Оливер готовит блюда, которые подходят как для праздничных вечеров, так и для простых посиделок с друзьями. Каждый из его рецептов до безобразия прост и не требует немыслимых усилий, а результат превосходит все ожидания. Вместе с шефом, книги которого разошлись многомиллионными тиражами, зрителям предстоит необыкновенное гастрономическое приключение.