В 1-м сезоне шоу «Голый повар» прославившийся на весь мир благодаря своему кулинарному таланту шеф Джейми Оливер раскроет множество секретов любимого дела. Основная его цель – показать, что процесс приготовления хорошей пищи может быть не таким сложным, как кажется на первый взгляд. Он разнообразит готовку цитированием современных литераторов и превратит ее в забавную игру. Зрители получат от знаменитого британца рецепты на все случаи жизни: новогоднюю вечеринку, день рождения, свидание со второй половинкой.