Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Naked Chef (1999), season 2

The Naked Chef season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Naked Chef Seasons Season 2

The Naked Chef
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 April 2000
Production year 2000
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"The Naked Chef" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Голый повар» знаменитый шеф снова постарается убедить телезрителей в том, что готовить еду – увлекательное занятие. К процессу у Оливера творческий подход: он сравнивает его с искусством и способен устроить из кухонной рутины настоящее представление. Повар поделится любимыми рецептами вкусной пищи, которую каждый сможет приготовить у себя дома, практически не прикладывая усилий. Джейми займется блюдами, которые подходят как для особых случаев, так и для повседневных приемов пищи.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
"The Naked Chef" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Neal Street Reunion
Season 2 Episode 1
12 April 2000
Girls Girls Girls
Season 2 Episode 2
26 April 2000
A Perfect Day
Season 2 Episode 3
3 May 2000
Going to the Dogs
Season 2 Episode 4
10 May 2000
Picnic on the Pier
Season 2 Episode 5
17 May 2000
A Bun in the Oven
Season 2 Episode 6
24 May 2000
A Birthday Barbecue
Season 2 Episode 7
31 May 2000
Wedding Bells
Season 2 Episode 8
7 June 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more