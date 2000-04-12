Во 2-м сезоне шоу «Голый повар» знаменитый шеф снова постарается убедить телезрителей в том, что готовить еду – увлекательное занятие. К процессу у Оливера творческий подход: он сравнивает его с искусством и способен устроить из кухонной рутины настоящее представление. Повар поделится любимыми рецептами вкусной пищи, которую каждый сможет приготовить у себя дома, практически не прикладывая усилий. Джейми займется блюдами, которые подходят как для особых случаев, так и для повседневных приемов пищи.